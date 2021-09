Hulk va avoir un enfant avec la nièce de son ex-femme

Hulk attend un enfant avec la nièce de sa femme

Le Brésilien Hulk fait la une de la presse people dans son pays. La raison? Le joueur de l’Atlético Mineiro a annoncé mardi qu'il allait devenir père pour la quatrième fois. Un enfant qu’il attend avec son épouse Camila Angelo qui n’est autre que la nièce de son ex-femme.





L’ancien attaquant de Porto et du Zenit Saint-Pétersbourg a vécu une histoire d’amour de douze ans avec l’Iranienne Angelo de Souza. Ensemble, ils ont trois enfants: Ian (11 ans), Tiago (9 ans) et Alice (7 ans). Le couple s’est séparé à l’été 2019, mais l’attaquant de 35 ans n’est pas resté seul longtemps. Après seulement cinq mois, il a retrouvé l’amour avec Camila, la nièce de son ex-femme et à peine deux ans plus jeune que lui.





Une nouvelle qui a rapidement suscité l’indignation au Brésil, même si Hulk a voulu gérer les choses avec respect. L’attaquant était allé voir les parents de Camila pour leur annoncer la nouvelle en premier. C’est même Hulk qui a personnellement et, selon ses propres termes “en toute transparence”, révélé sa nouvelle relation par le biais d’un communiqué et de ses réseaux sociaux.





Camila, qui serait la nièce préférée d’Angelo de Souza, a également adressé un message à sa tante. “Je ne veux pas me justifier ou expliquer quoi que ce soit avec ce message, mais je suis désolée de te dire quelque chose que je ne peux pas te dire en face”, lui a-t-elle adressé. “Je t’aime beaucoup et j’ai tes intérêts à cœur, bien que ce soit probablement hors de propos maintenant. C’est pourquoi je t’écris ce message. Je n’ai jamais pensé que cela pouvait arriver, mais personne ne peut contrôler son cœur. Les sentiments ne se commandent pas. Désolé pour tout. Si je pouvais choisir, nous n’aurions pas à traverser cette épreuve. Mais la vie se déroule parfois différemment de ce que nous souhaitons.”





Après une aventure à l’étranger de pas moins de 16 ans (le Brésilien a joué pour Porto, le Zenit et le Chinese Shanghai Port dans de nombreux clubs japonais), Hulk est revenu dans son pays en février de cette année. À l’Atletico Mineiro, il réalise une bonne saison, avec 8 buts et 5 passes décisives en 19 matches.