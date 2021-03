Iker Casillas et Sara Carbonero ne seraient plus ensemble

Divorce entre Iker Casillas et Sara Carbonero

Selon le magazine espagnol “Lecturas”, le mariage entre Iker Casillas et Sara Carbonero serait terminé. L’ancien gardien de but de l’équipe d’Espagne et la journaliste vivraient séparément depuis un certain temps. Les époux qui ont deux enfants s'étaient secrètement mariés le 20 mars 2016.

Selon “Lecturas”, Casillas et Carbonero seraient séparés depuis un certain temps, vivraient chacun de leur côté et auraient déjà informé leurs familles. Leur principale préoccupation serait que leurs deux enfants soient le moins affectés possible par le divorce. Les époux n’ont pas encore confirmé ou démenti la nouvelle.





Les rumeurs de rupture circulent depuis plusieurs mois. En mai 2019, le gardien de but espagnol a été victime d’un arrêt cardiaque, la même année où Sara Carbonero a été touchée par un cancer des ovaires. Cela avait mis leur mariage à rude épreuve, mais le couple semblait avoir traversé cette période difficile.





Au début de l’année, des rumeurs de crise conjugale ont à nouveau circulé. En février, la légende du Real Madrid avait déclaré à Hola qu’il n’était pas au courant de ces rumeurs.