Ils veulent nous mettre des puces”: Kanye West s’inquiète d’un potentiel vaccin contre le Covid-19

Kanye West ne veut pas de Vaccin contre la Covid-19

La star du hip-hop Kanye West ne soutient plus le président américain Donald Trump, a-t-il expliqué au magazine Forbes pour justifier s'être lancé dans la course à la Maison Blanche.

L'artiste, âgé de 43 ans, avait déjà exprimé son soutien à Trump dans le passé, notamment en portant la casquette rouge sur lequel était écrit "Make America Great Again", slogan de la campagne du président il y a quatre ans. Un couvre-chef qu'il a décidé de retirer pour de bon.

Kanye West se montre déçu des informations selon lesquelles le milliardaire se serait réfugié dans un bunker souterrain lors des récentes protestations anti-racistes devant la Maison Blanche. Donald Trump avait affirmé sur Fox News Radio qu'il s'y était rendu à des fins d'"inspection".





La star du hip hop Kanye West a annoncé son intention de se présenter à la présidence samedi dernier. Selon la BBC, elle ne semble pas avoir encore officiellement déposé sa candidature auprès de la commission électorale fédérale.





“Birthday Party”

Dans l'interview au magazine Forbes, Kanye West a assuré qu'il se serait présenté en tant que républicain si Trump n'avait pas été candidat, mais qu'il sera finalement un candidat indépendant pour le "Birthday Party" avec le prédicateur du Wyoming Michelle Tidball comme colistier.





"L'une des principales raisons pour lesquelles j'ai porté la casquette rouge était pour protester contre la ségrégation des votes dans la communauté noire", a expliqué l'artiste. Il a aussi confié apprécier les hôtels Trump.





Pour lui, Donald Trump est "le président le plus proche qui permette à Dieu de faire encore partie de la conversation que nous ayons eu depuis des années". Kanye West a également critiqué Joe Biden, estimant que le candidat démocrate n'était "pas spécial".





La star américaine a été atteinte par le coronavirus en février, a-t-elle encore confié, avant d'exprimer ses inquiétudes quant à un potentiel vaccin contre le Covid-19 et les conséquences sur la santé des enfants, qui sont parfois paralysés après avoir été vaccinés. "C'est la marque de la bête. Ils veulent nous mettre des puces, ils veulent faire toutes sortes de choses, pour que nous ne puissions pas franchir les portes du paradis.”