Imperturbable en public, mais “dévasté” en privé: le prince William “ne pourra pas pardonner” à Harry

Prince William dévasté par les révélations du Prince Harry

Deux jours après la publication des mémoires du prince Harry, le prince William et sa femme Kate Middleton ont fait une première apparition officielle dans un hôpital de Liverpool, au Royaume-Uni. Si le prince William s’est montré imperturbable face aux questions sur les révélations explosives de son frère, en privé, il ne cache pas sa colère ni sa déception, rapportent les experts de la royauté.





Ce jeudi 12 janvier, deux jours après la sortie officielle des mémoires du prince Harry, le prince William et la princesse Kate se sont rendus au Royal Liverpool University Hospital afin d’y rencontrer des jeunes engagés pour la santé mentale. Le couple a également visité le bâtiment et discuté avec des membres du personnel de l’hôpital.





Comme le rapportent plusieurs médias britanniques, un passant a interrogé le prince William dès son arrivée concernant les mémoires de son frère. “Avez-vous été blessé par les commentaires dans le livre d’Harry, Monsieur?”, lui a-t-il lancé. Impassible, le prince de 40 ans a tout bonnement ignoré la question. Silence radio également pour Kate, qui se trouvait aux côtés de son mari.





“En ébullition”

Pourtant, en privé, les choses seraient bien différentes. Selon plusieurs sources et experts en royauté, le prince William serait bel et bien affecté par les révélations faites par le prince Harry dans ses mémoires. “Il est dévasté de voir que tant de choses personnelles ont été révélées, en particulier si on tient compte de ce qu’il a vécu avec son frère, de la façon dont il s’est occupé de lui”, expliquait notamment l’experte Roya Nikkhah dans l’émission “Good Morning Britain” sur ITV.





Selon la spécialiste, le prince William ne compte pas commenter ou démentir les informations relatées dans le livre de son frère. “Je pense qu’il est convaincu que ce n’est pas bien de dire: ‘Non, ceci n’est pas arrivé, cela s’est passé d’une manière différente.’ Ce n’est pas comme cela qu’il fonctionne”, affirmait-elle sur ITV. “William est en ébullition et dévasté par ce que son frère a fait. Et il ne pourra tout simplement pas pardonner à Harry les choses qu’il a écrites”, déclarait plus tôt l’experte Katie Nicholl au site Page Six.





Sortie officielle du roi Charles

Le roi Charles III a également effectué sa première sortie officielle ce jeudi 12 janvier. Le souverain de 74 ans s’est rendu en Écosse, où il a notamment visité un centre communautaire dans le village d’Aboyne. Les médias britanniques ont photographié le roi, qui portait un kilt pour l’occasion, à son arrivée. Souriant, il a salué les passants. Tout comme son fils William, Charles III n’a laissé transparaître aucune émotion concernant le grand déballage médiatique du prince Harry.





Harry “kidnappé” par Meghan

Le palais de Buckingham garde le silence sur ces révélations qui font mauvais genre à l’approche du couronnement de Charles III le 6 mai. Mais la presse a fait état, citant des sources anonymes, du mécontentement des Windsor, plusieurs tabloïds assurant jeudi qu’Harry et Meghan n’étaient plus les bienvenus à cet événement à l’audience planétaire, déjà assombri par la brouille.





“La famille s’attend à ce qu’Harry et Meghan trouvent une excuse pour ne pas venir”, assure une source au Daily Mail. Une autre source a dit à The Independent que selon le roi, Camilla et William, la situation ne pourra pas s’améliorer, car Harry a été “kidnappé par un culte de la psychothérapie et par Meghan”.





Un livre explosif

Dans ses mémoires, le prince Harry, exilé depuis 2020 en Californie, n’épargne personne, bien qu’il affirme ne vouloir blesser personne et souhaiter une réconciliation: ni lui-même, à l’adolescence marquée par les drogues et l’alcool, ni son père le roi Charles III, ni son frère William, ni sa belle-mère et désormais reine consort Camilla, ou sa belle-sœur Kate. Son “frère bien-aimé et meilleur ennemi” est le plus critiqué de tous. Présenté comme colérique, William n’aurait jamais aimé son épouse Meghan qu’il jugeait “mal élevée et agressive”, et aurait, lors d’une dispute en 2019, jeté Harry à terre dans la gamelle du chien.