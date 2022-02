Inauguration du stade du Sénégal : Des ténors de la musique africaine à la cérémonie

C’est dans une ambiance pleine de sons et de lumières que se tiendra la cérémonie d’inauguration du grand stade du Sénégal ce mardi 22 février. En effet, venus répondre favorablement à l’invitation du Président Macky Sall, des ténors de la musique africaine sont de la partie. Il s’agit, du reggaeman ivoirien Alpha Blondy, A’Salfo du Magic System et du mbalax man sénégalais Youssou Ndour. Trois grandes stars planétaires qui, sans nul doute, vont faire feu et flamme ce soir sur la pelouse de ce nouveau stade du Sénégal. Lequel portera désormais le nom de l’ancien président de la République du Sénégal, Me Abdoulaye Wade.