Italie : Qui est Wendy Juel, celle qui a "volé" le cœur de Khaby Lame ?

Il n’est plus à présenter. Khaby Lame est de loin le tiktokeur le plus suivi au monde avec ses 161 millions d’abonnés. Le jeune Italien de 23 ans s’est fait connaître avec ses vidéos muettes et drôles sur le réseau social chinois.





Jusqu’à la semaine dernière, on savait peu de choses sur sa vie privée. Ses abonnés ignoraient même qu’il avait trouvé une autre copine après sa rupture avec la chanteuse et guitariste Zaira Nucci.





Mannequin danoise





Grande fut donc leur surprise quand il annonça sur les réseaux sociaux ses fiançailles avec Wendy Thembelihle Juel. La publication est accompagnée d’une photo des deux tourtereaux, tout sourire.





La jeune femme laisse entrevoir une bague couronnée de pierre précieuse, vissée à son annulaire gauche. "Corriere della sera" révèle que la photo a été prise à Copenhague, pays de naissance de Wendy Juel.





La jeune beauté danoise est très secrète sur sa vie privée. On sait cependant qu’elle est d’origine sud-africaine et qu’elle exerce comme mannequin. Pour l’instant, Wendy Juel n’est pas encore une célébrité sur les réseaux sociaux. Son profil Instagram est suivi par quelque 6300 personnes. Ce chiffre pourrait décupler dans les jours à venir, surtout que son homme est une star des réseaux sociaux.





Un mariage traditionnel célébré au Sénégal en septembre