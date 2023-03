Ivre, un international anglais sort son sexe dans un bar, la réaction de Guardiola

Kyle Walker est visiblement capable de surprenants écarts de comportement quand il est ivre. En effet, le défenseur de Manchester City complètement saoul, a sorti son sexe dans un bar, après la victoire de son équipe contre Newcastle il y a quelques jours. Le joueur des Three Lions ne s’est pas contenté d’exhiber ses organes génitaux. Il aurait aussi accosté une femme avant de poser ses mains sur sa poitrine. Malheureusement pour lui, ce n’était pas Mme Walker. Selon "Telegraph", la police britannique a ouvert une enquête. Mais pour l’heure, elle n’a encore procédé à aucune arrestation.





Furieuse et inquiète





Le club du joueur, Manchester City s’est gardé de lui infliger des sanctions disciplinaires, arguant que ces écarts de comportement entraient dans un cadre privé. En conférence de presse ce vendredi, son entraîneur Pep Guardiola a réitéré la position du club. « C’est un problème privé. Nous le résolverons en interne avec lui. Ce n’est pas le lieu pour discuter des problèmes privés » a déclaré le technicien espagnol. Il reconnaît cependant que le joueur devrait faire attention parce qu’il doit savoir qu’il est filmé quoi qu’il fasse. Kyle Walker a l’habitude de nourrir la rubrique des faits divers au Royaume Uni. En 2020, alors que le pays était en plein confinement, il avait organisé une fête dans sa maison, invitant deux prostituées. Selon la presse britannique, sa femme Annie, serait furieuse et inquiète. « Elle s’inquiète de ce que les autres diront et penseront d’elle et a honte pour ses enfants » a déclaré une source anonyme qui s’est confiée au Sun.





« Il arrive un moment où vous devez arrêter...