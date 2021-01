J.Lo recrée la scène inoubliable d'un de ses clips, 20 ans plus tard

Jennifer Lopez , Recrée un clip 20 ans après l'Album

L’année 2021 commence bien pour Jennifer Lopez. Après avoir participé à la cérémonie d'investiture du président américain Joe Biden mercredi dernier, la star fête cette semaine les 20 ans de son deuxième album, “J.LO”. À cette occasion, elle a recréé une scène de son célèbre clip “Love Don’t Cost A Thing”.





“Joyeux anniversaire à mon second album J.LO!”, a écrit la star sur Instagram. “Je me suis un peu amusée lors d'un récent shooting", a écrit la chanteuse sous une courte vidéo publiée sur son compte Instagram. Dans le clip, on peut voir la star rejouer une scène de son clip “Love Don’t Cost A Thing”, dans lequel elle se déshabille sur la plage.

Vingt ans après la première diffusion du clip, Jennifer Lopez a donc une nouvelle fois traversé une plage paradisiaque en se débarrassant de sa veste, de ses lunettes de soleil et de ses bijoux. En quelques heures, sa publication a dépassé les 9 millions de vues.