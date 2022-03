Jada Pinkett Smith souffre d'alopécie, une maladie qui lui fait perdre ses cheveux

L'actrice et épouse de Will Smith souffre d'une maladie auto-immune qui s’attaque aux follicules pileux et provoque une chute plus ou moins importante des cheveux.



La blague de Chris Rock est mal passée, c’est le moins que l’on puisse dire. Lors de la cérémonie des Oscars dimanche 27 mars, l’humoriste s’est moqué de la perte de cheveux de Jada Pinckett Smith, l’actrice et épouse de Will Smith qui souffre d’alopécie.



Si on met de côté la réaction de Will Smith, qui est monté sur scène mettre une gifle à Chris Rock, cet épisode souligne à quel point cette maladie auto-immune est peu connue, surtout lorsqu’elle concerne les femmes. Elle s’attaque aux follicules pileux et provoque une chute plus ou moins importante des cheveux, qui peut être temporaire ou définitive.



Une étude publiée en juillet 2019 dans le Journal of the American Academy of Dermatology a révélé que les Afro-Américains souffraient d’alopécie à un taux plus élevé que d’autres, les chercheurs suggérant qu’une combinaison de facteurs génétiques et environnementaux était en cause.





“Des poignées de cheveux dans les mains”



C’est en 2018 que Jada Pinkett Smith a parlé publiquement de son alopécie, sur le plateau de sa propre émission télévisée, Red Table Talk. “C’était terrifiant quand ça a commencé. J’étais sous la douche un jour et j’avais juste des poignées entières de cheveux dans les mains. Je me suis dit que je devenais chauve. C’était la première fois de ma vie que j’ai littéralement tremblé de peur”, raconte-t-elle.



Elle a aussi relativisé. “Les gens sont atteints de cancers, ont des enfants malades... Une force qui nous dépasse enlève des choses aux gens tous les jours, et si elle veut prendre mes cheveux, j’estime que ce n’est pas beaucoup”, avait-elle souligné, toujours dans son émission.