Jamie Foxx en deuil après la mort de sa petite soeur, Deondra

Lundi 26 octobre, le comédien et chanteur s'est donc exprimé sur sa page Instagram pour publier un bouleversant hommage à sa petite soeur. «Mon coeur est brisé en un million de morceaux... Ma magnifique et aimante soeur Deondra a fait la transition. Je dis transition parce qu'elle continuera toujours de vivre... Quiconque connaissait ma soeur savait à quel point elle était une lumière brillante. Je ne peux même pas vous dire combien de fêtes nous avons eues à la maison et où elle était sur la piste de danse, volant la vedette à tous. (...) Je sais qu'elle est maintenant au paradis, dansant avec ses ailes bien déployées. Si mon chagrin est incommensurable, je souris lorsque je repense à tous les magnifiques souvenirs qu'elle m'a laissés. (...) Deondra tu laisses un vide dans mon coeur, mais je le remplirai avec tous les souvenirs que tu m'as donnés. Je t'aime avec chaque once de mon être. Notre famille est brisée mais nous remettrons les pièces ensemble avec ton amour... Merci à tous de garder ma famille dans vos prières», a-t-il écrit.





C'est une période particulièrement difficile pour Jamie Foxx et sa famille. Selon «People», la soeur de l'acteur de 52 ans, Deondra Dixon, est morte le 19 octobre 2020. Deondra, qui souffrait du syndrome de Down, était âgée de 36 ans.Deondra était la plus jeune fille de la mère de Jamie Foxx, Louise Annette Dixon, et de son beau-père George Dixon. L'acteur a aussi une soeur cadette, Deidra. En 2011, Jamie Foxx avait confié à «People» à quel point il était tombé en adoration devant sa petite soeur lorsqu'elle est née en 1984. Il avait alors 16 ans. «Cela ne comptait pas pour nous qu'elle ait le syndrome de Down, ce qui comptait c'est à quel point elle était mignonne. Elle ressemblait à une petite boule en chocolat», disait-il fièrement. Deondra était à son côté pour cette interview croisée lors de laquelle frère et soeur avaient évoqué leur lien fusionnel. «Une chose que les gens ne comprennent peut-être pas, c'est que l'amour qu'une personne qui a des besoins spéciaux vous donne est sans filtre. Il n'y a rien qui les empêche de vous aimer (...). Vous avez en face de vous la vraie personne», avait-il également dit.