Jenifer testée positive au coronavirus, elle n’assistera pas à la finale de “The Voice Kids”

Jenifer, testée positive au Coronavirus

Testée positive au Covid-19, la chanteuse ne pourra pas être physiquement présente lors de la finale de “The Voice Kids” ce samedi.

Les jeunes talents de Jenifer devront faire sans elle. Sur Instagram, la chanteuse a annoncé avoir été testée positive au coronavirus. “Hier en arrivant sur le plateau de ‘The Voice Kids’, je ne me sentais pas tre?s bien. Du coup, je me suis isole?e dans ma loge, pre?fe?rant faire les coachings de mes talents en visio pour e?viter tout contact”, a-t-elle expliqué.





“Apre?s avoir re?alise? un test avec les me?decins pre?sents, les re?sultats sont tombe?s et je suis très triste de vous annoncer que je ne pourrai donc pas e?tre pre?sente demain sur le plateau avec mes amis coachs et nos petits grands finalistes”, a poursuivi la star.





Ses deux candidats, Lissandro et Sarah, pourront donc compter sur le soutien des autres coachs alors qu'ils tenteront de remporter le concours de chant.