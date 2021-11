Jennifer Lawrence se confie sur ses photos nues publiées dans "Bigard Magazine"

Sept ans après les faits, Jennifer Lawrence est toujours aussi marquée. L’actrice américaine de 31 ans, dans une interview à Vanity Fair, est revenue sur l’affaire de ses photos volées sur lesquelles elle apparaît nue.



Ces photos avaient été volées dans le cloud de l’actrice oscarisée en 2014, lors d’un piratage massif de photos intimes de célébrités.



Si deux Américains de 29 et 36 ans ont depuis été condamnés à 9 et 18 mois de prison dans cette affaire, les clichés n’ont jamais vraiment disparu des serveurs mondiaux.



“Tout le monde peut regarder mon corps nu sans mon consentement, à n’importe quel moment de la journée”, explique ainsi Jennifer Lawrence à Vanity Fair. “Quelqu’un en France vient de les publier. Mon traumatisme existera pour toujours”, ajoute-t-elle, faisant ici référence, sans le nommer, au magazine Bigard Magazine derrière lequel se trouve Jean-Marie Bigard.



Dans ce hors-série, dont l’humoriste avait fait la promotion à sa sortie, cinq photos nues de l’actrice hollywoodienne avaient été publiées dans une section intitulée “Les coups de cœur de Jean-Marie Bigard”, constituée exclusivement de photographies de femmes nues.





Le tribunal judiciaire de Nanterre a condamné début octobre Medialyd, la société qui a édité le magazine, à verser 20.000 euros de dommages et intérêts à Jennifer Lawrence “pour la réparation de son préjudice moral”. Pour cette décision, le tribunal s’est appuyé sur “la nature particulièrement intrusive des atteintes relevées”, selon l’ordonnance de référé.