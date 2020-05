Jennifer Lopez a dû repousser son mariage à cause du Covid-19: “J'ai le cœur brisé”

Mariage repoussé entre Jennifer Lopez et Alex Rodriguez

Jennifer Lopez et Alex Rodriguez auraient dû se marier cette année mais le Covid-19 les a contraints à repousser la date.

Jennifer a expliqué dans le Today Show qu’elle essayait de rester patiente: “J’ai le cœur brisé parce que nous avions de grands projets mais je me dis que Dieu a un plus grand projet encore, alors il faut attendre de voir.” Le mariage était prévu pour l’été. La nouvelle date n’est pas connue.





“Peut-être que ça sera encore mieux. Je dois croire que ça sera le cas.” Les réunions pour les préparatifs ont lieu sur Zoom. “Nous avons passé en revue les douze prochains mois et nous avons trois ou quatre variantes de ce à quoi ça pourrait ressembler.” Jennifer admet qu’il faut rester en mouvement et accepter le changement. “Il faut penser au jour le jour et être proactif.”