Jennifer Lopez et Ben Affleck fous amoureux à l’avant-première de "Marry Me”

Jennifer Lopez et Ben Affleck

Bennifer est de retour, et plus heureux que jamais. Jennifer Lopez et Ben Affleck sont apparus très amoureux à l’avant-première du dernier film de la star, “Marry Me”, mardi.





Pour l’occasion, Jennifer Lopez portait une mini-robe blanche de style nuptial avec des manches longues, des détails en dentelle et une courte traîne. Sa tenue était agrémentée d'une pochette argentée assortie brodée de fleurs blanches et d’escarpins brillants.

Ben Affleck avait, lui aussi, opté pour une tenue de marié, avec une longue veste de tailleur noire sur une chemise blanche et un pantalon foncé.





Les deux stars sont apparues très amoureuses sur le tapis rouge, n’hésitant pas à se prendre dans les bras et à échanger des sourires conquis.