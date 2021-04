Jennifer Lopez livre les secrets de sa silhouette de rêve

La silhouette de Jennifer Lopez à 50 ans

Se maintenir en forme peut devenir de plus en plus difficile au fil que les années passent, mais ce n’est visiblement pas le cas pour Jennifer Lopez. La chanteuse, qui fait ce mois-ci la couverture du magazine InStyle, a déclaré qu’elle se sent mieux aujourd'hui qu'à 20 ans.

La star de 51 ans a révélé son secret pour conserver sa silhouette de rêve: faire de l’exercice “plus fort et plus intelligemment”.

Jennifer Lopez a expliqué que sa routine sportive actuelle fonctionne mieux que tout ce qu’elle a pu faire dans sa jeunesse. “Je suis dans la meilleure forme de ma vie”, a-t-elle déclaré. “Dans ma vingtaine et ma trentaine, je faisais du sport, mais pas comme je le fais maintenant. Ce n’est pas que je m’entraîne plus, mais je m’entraîne plus fort et plus intelligemment. Et cela ne me prend pas autant de temps que par le passé”.





Stimuler le métabolisme





En vieillissant, notre métabolisme commence à ralentir. Comme l’explique le coach sportif Henry Myers dans les colonnes de l’Independent, le sport est donc un excellent moyen de le stimuler et d’éviter les maladies liées à la prise de poids. “Quel que soit votre objectif ou votre motivation - que vous vouliez ressembler à J.Lo ou simplement améliorer votre santé - le sport améliore tout simplement la qualité de vie”, explique-t-il.





Mais contrairement à ce qu’affirme la star, il ne faut pas travailler "plus fort” une fois la cinquantaine passée, selon l’expert. “La principale chose à prendre en compte lorsque vous faites de l’exercice à cet âge-là est de comprendre que votre corps est sur le déclin par rapport à ses capacités maximales. Plutôt que d’aborder la question sous l’angle de la performance, il s’agit plutôt de prendre soin de son corps et d’améliorer sa qualité de vie”, explique-t-il.





M. Myers souligne encore que les bienfaits de l’exercice vont bien au-delà de l’aspect physique et peuvent aider à soulager le stress, à réduire le déclin cognitif et à améliorer considérablement la forme mentale.