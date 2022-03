Jennifer Lopez prête à avoir un enfant avec Ben Affleck

Jennifer Lopez et Ben Affleck

Jennifer Lopez et Ben Affleck filent le parfait amour depuis leurs retrouvailles en mai dernier. D’ailleurs, la chanteuse se sentirait enfin prête à avoir un enfant avec son chéri. Mais Ben Affleck, qui fêtera ses 50 ans cette année, serait plus hésitant. Selon plusieurs médias américains, JLo serait déjà en train de chercher une future mère porteuse.





Jennifer Lopez aurait très envie d’avoir un enfant avec Ben Affleck. Et la chanteuse américaine voudrait que ce projet se concrétise grâce à une mère porteuse. Officiellement, aucune femme n’aurait été choisie par le couple, mais selon les médias américains, Jennifer Lopez travaille dur pour trouver quelqu’un de convenable pour porter son futur enfant.





Cependant, d’après des sources proches du couple, Ben Affleck, lui, ne serait pas encore totalement décidé. Même s'il aime profondément la femme de 52 ans, il aurait encore des doutes quant à l’idée d’avoir un enfant. L’acteur a déjà trois enfants de sa précédente relation avec Jennifer Garner et son âge joue également dans ses doutes. Rappelons que Jennifer Lopez, elle aussi, a eu des jumeaux avec son ex-compagnon Marc Anthony.





Seconde chance

Depuis leurs retrouvailles en mai 2021, Jennifer Lopez et Ben Affleck semblent plus épanouis que jamais. Dans une récente interview pour le magazine People, la célèbre chanteuse s’est confiée avec émotion sur cette “seconde chance”. “Nous sommes plus âgés maintenant, nous sommes plus intelligents, nous avons plus d’expérience, nous sommes à des étapes différentes de notre vie, nous avons des enfants, et nous devons être très attentifs à toutes ces choses. Nous nous protégeons vraiment parce que c’est une si belle période de nos vies”, a-t-elle notamment expliqué.