Jet ski, Dubaï... : Révélations sur les vacances des Lions

En couple, en famille ou entre amis, les Lions du football profitent de la fin de saison pour prendre quelques semaines de vacances.



Mais, où vont-ils ? Entre bateaux de plaisance et de jet ski, Edouard Mendy, champion d’Europe, se la coule douce à Dubaï.



Quelques jours après la ville des Emirates, le portier des Lions s’est rendu, avec sa petite famille, en Corse.



Sadio Mané passe ses vacances au Sénégal. Le numéro 10 des Lions a confié à L’Observateur qu’il aime se rendre parfois au «Vogue» aux Almadies.



Mbaye Diagne et Cheikhou Kouyaté y ont beaucoup contribué. Sadio aime également passé du temps autour d’une tasse de thé avec ses amis.



Quid de Famara Diédhiou ? On apprend qu'il se la coule douce entre Dakar et Saly.



Mbaye Diagne, lui, est bon viveur. Il passe ses vacances entre soirées night-club, bombances et sorties à la plage.



Ismaïla Sarr, après quelques jours de vacances à Saint-Louis et Dakar, passe du bon temps à Dubaï en compagnie de son épouse.