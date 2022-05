Johnny Depp “follement jaloux et paranoïaque”: son ex Jennifer Grey fait des révélations fracassantes

Jennifer Grey parle de Johnny Depp, son ex fiancé

Au cours d’un entretien avec Entertainment Tonight, Jennifer Grey, qui a été brièvement fiancée à la star de “Pirates des Caraïbes”, a révélé ce qu’elle pensait du procès en diffamation qui oppose Johnny Depp à Amber Heard. “Tout ce que je peux dire sur ce procès, c’est qu’il me brise le cœur pour toutes les personnes impliquées”, a-t-elle notamment déclaré.





“Je pense simplement que c’est triste, et j’aimerais que tout soit résolu. Je souhaite simplement le meilleur à tout le monde”.

Jennifer Grey et Johnny Depp se sont fiancés après deux semaines de relation à la fin des années 80, après sa rupture avec l’acteur Matthew Broderick. Selon des sources proches, les fiançailles ont duré neuf mois avant que la comédienne ne les rompe en laissant un mot dans la chambre d’hôtel de l’acteur.





“Pour moi, ce gars était la réponse à mes problèmes. Il était doux, aimant, romantique, fou de moi et beau, et j’avais désespérément besoin d’une nouvelle relation”, a confié Jennifer Grey à propos de sa relation avec Johnny Depp.





Pourtant, dans ses mémoires, “Out Of The Corner”, qui ont été publiées la semaine dernière, l’actrice a décrit son ex comme un homme “follement jaloux et paranoïaque”. Des éléments qui aurait, selon elle, joué dans leur rupture.





Procès médiatisé

Les commentaires de Jennifer Grey surviennent au beau milieu du procès en diffamation qui oppose Johnny Depp à son ex-femme Amber Heard. Cette dernière s’est présentée à la barre la semaine dernière pour accuser son ex-mari de l’avoir agressée verbalement et physiquement et de l’avoir violée avec une bouteille.





De son côté, l’équipe de Johnny Depp a déclaré que l’actrice avait livré “la performance de sa vie”. Dans un communiqué publié jeudi, le porte-parole de l’acteur a déclaré: “Comme les avocats de M. Depp l’ont correctement prédit dans leurs déclarations préliminaires le mois dernier, Mme Heard a effectivement livré ‘la performance de sa vie’ lors de son examen direct. Alors que les histoires de Mme Heard n’ont cessé de s’enrichir de nouveaux détails pratiques, les souvenirs de M. Depp sont restés exactement les mêmes au cours des six années douloureuses qui ont suivi les premières allégations de Mme Heard. Sa vérité - la vérité - est la même, quel que soit l’environnement dans lequel elle a été présentée”.





Johnny Depp affirme que son ex-femme a ruiné sa réputation et sa carrière après avoir écrit en décembre 2018 un éditorial dans le Washington Post, dans lequel elle affirmait avoir été victime de violences conjugales en 2016, sans toutefois citer son ancien mari. Il réclame 50 millions de dollars de dommages-intérêts, qui correspondent aux revenus qu’il aurait engrangés de ses rôles s’il n’avait pas été écarté des studios de cinéma.