Johnny Depp vend un village entier dans le sud de la France

Johnny Depp n’arrive pas à se débarrasser du village français qu’il possède depuis près de vingt ans. L’acteur aurait mis son village du XIXe siècle sur le marché pour 39,9 millions de livres (un peu plus de 49.000 euros) après deux ventes avortées.

Le village, situé en Provence, s’étend sur 15 hectares et comprend un manoir, 12 chalets, deux piscines, une chapelle et un café de village avec une cuisine professionnelle.

Johnny Depp a acheté le domaine en 2001 avec sa petite amie de l’époque, la chanteuse Vanessa Paradis, avec qui il a deux enfants. Presque immédiatement après l’achat, le couple a commencé à rénover les maisons du domaine, dont certaines remontent à l’époque de la Révolution française. Selon les experts, les deux stars ont dépensé plus de 8,2 millions d’euros pour la remise à neuf et la rénovation des différents bâtiments.

L’acteur était très attaché à son hameau situé sur la Côte d’Azur. “Avec Vanessa et les enfants, nous vivons dans une sorte de petit village, c’est comme le paradis”, avait-il déclaré en 2009 dans une interview pour le magazine VSD. “Le domaine fait 121.000 mètres carrés et vous savez ce que j’y fais? Absolument rien!”.

En 2015, deux ans après la rupture du couple, le domaine a été mis en vente pour la première fois avant d’être soudainement retiré du marché. Un an plus tard, en 2016, l’acteur a fait une nouvelle tentative en proposant son village à la vente pour plus de 52,2 millions d’euros.