Kamala Harris fait la couverture de Vogue: un manque de respect pour sa fonction?

Kamala Harris, Vice Presidente des Usa

Kamala Harris est en couverture du prochain magazine Vogue mais la photo diffusée par la bible des fashionistas fait débat. On la voit en veste noire et en baskets, debout sur un rideau rose. L’image étonne jusqu’à l’équipe de Kamala. En interne, il se dit qu’ils pensaient que la couverture la montrerait plutôt en costume bleu clair sur fond doré et que les photos plus décontractées apparaîtraient à l’intérieur.

Sur les réseaux sociaux, les partisans de Kamala Harris trouvent que la photo, “mal éclairée” et beaucoup trop casual, est un manque de respect pour la future vice-présidente des États-Unis. On reproche à cette photo le manque de glamour auquel Vogue a habitué ses lecteurs. Certains se demandaient même si la photo est authentique.