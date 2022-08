Kanye West annonce la mort de Pete Davidson dans un faux journal après sa rupture avec Kim Kardashian

Kanye West annonce le deces de Pete Davidson dans un faux journal

La nouvelle de la rupture entre son ex-femme Kim Kardashian et Pete Davidson a visiblement réjoui Kanye ‘Ye’ West. Sur Instagram, le rappeur a partagé une photo sarcastique d'un faux journal annonçant la mort de l’humoriste de 28 ans. Par la suite, Kanye West a supprimé sa publication.





Ce lundi 8 août, le rappeur Kanye West a partagé une étrange photo sur son compte Instagram. Sur le cliché, on pouvait voir une fausse page de couverture d’un journal, le New York Times, avec l’inscription: “Skete Davidson est mort à 28 ans.” Skete est le surnom peu flatteur que Ye donnait à Pete Davidson. Dans le faux texte, on pouvait également lire: “Kid Cudi devait se produire à ses funérailles, mais il a peur des lanceurs de bouteilles."





Kanye West a toujours eu du mal à accepter la relation entre son ex-femme Kim Kardashian et l’humoriste de 28 ans. Durant leurs 9 mois de relation, le rappeur s’en est souvent pris à Pete Davidson, le traitant de tous les noms sur les réseaux sociaux. La rupture entre les deux stars, officialisée ce week-end, fait donc clairement plaisir à l’ex-mari de Kim Kardashian.





La réaction de Kim

Une source proche de la star a déclaré au Daily Mail que le comportement de Kanye West ainsi que sa publication n’avaient pas du tout amusé Kim. Elle aurait insisté pour que le rappeur supprime sa publication Instagram. “Kim ne tolérera pas cela. Elle exige qu’il retire cette photo. Elle a vigoureusement défendu Pete.” Après quelques heures, Kanye West a finalement supprimé sa publication.