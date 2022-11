Kanye West aurait dévoilé des photos intimes de Kim Kardashian aux employés d’Adidas

Kanye West , Partenariat Adidas et les photos intimes

Kanye West a créé un “environnement toxique” comme le révèlent les témoignages d’employés d’Adidas récoltés par le média américain Rolling Stone. Et ce, notamment, en partageant des photos et vidéos explicites de Kim Kardashian, son ex-femme.





Les employés d’Adidas accusent Kanye West d’avoir montré des photos explicites de son ancienne femme, Kim Kardashian. Pour rappel, l’équipementier sportif allemand a “immédiatement” mis fin à sa collaboration avec le rappeur, connu désormais sous le nom de Ye, après ses remarques à caractère antisémites.





À en croire plusieurs médias américains, un employé a affirmé que l’artiste américain avait montré une photo explicite de Kardashian, lors d’un entretien d’embauche en 2018. “Ma femme vient de m’envoyer ceci”, aurait dit Ye après avoir montré une photo “très explicite et intime” sur son téléphone.





Un autre ancien employé a également affirmé que Kanye West a montré des images “personnelles” de Kim Kardashian à l’équipe créative de sa marque Yeezy la même année. Une troisième source a, quant à elle, déclaré à Rolling Stone que le rappeur n’avait “pas peur de montrer des images explicites ou de parler de situations qui devraient rester privées”.





D’anciens employés d’Adidas ont déclaré à Rolling Stone que Ye montrait fréquemment des images explicites, y compris ses propres sex-tapes. “J’ai le sentiment que c’était une tactique de déstabilisation”, a assuré l’un d’eux.