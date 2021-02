Kanye West dévasté: “Kim a toujours été la femme de ses rêves”

Kanye West divorce avec Kim Kardashian

C’est désormais officiel: Kim Kardashian et Kanye West vont divorcer. Selon des proches du rappeur, ce dernier est complètement dévasté. “Il aime toujours Kim. Elle a toujours été la femme de ses rêves.”

Si ce divorce est un soulagement pour Kim, ce n’est pas le cas pour Kanye West, au contraire. “Il a beaucoup de mal à accepter sa décision de divorcer”, raconte un proche. “C’est pourquoi il a été distant et plutôt taiseux pendant les négociations. Il ne savait pas comment réagir. Bien sûr, il savait que cela allait arriver, ils en avaient discuté à plusieurs reprises. Mais faire face à la réalité de la situation pesait lourdement sur ses épaules. Il a toujours considéré Kim comme la fille de ses rêves, avant même de la connaître personnellement. L’idée qu’elle ne sera plus sa femme est très difficile à gérer.”





Des chansons sur leur rupture

“Kanye n’est pas convaincu que le divorce soit la solution. Il se demande comment cela va affecter leurs enfants. Il pensait que leur relation pouvait encore être sauvée, mais Kim pense le contraire”, ajoute la source.





Dernièrement, le rappeur se donne à fond dans la musique. “Il cherche un moyen de se distraire. Mais il n’arrive pas vraiment à se changer les idées. Il y aura sûrement quelques chansons émouvantes au sujet de leur rupture dans son nouvel album.”





Coup de foudre