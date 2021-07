[Vidéo] Kanye West et Jay-Z à nouveau réunis sur l'album "Donda" qui se fait attendre

GETTY IMAGES

Kanye West et Jay-Z sur la scène de l'évènement #TIDALforALL le 30 mars 2015 à New York.

Le nouvel opus du rappeur américain, attendu ce vendredi 23 juillet, n'est toujours pas sorti sur les plateformes de streaming et les fans s'impatientent





MUSIQUE - L'attente commence à en agacer plus d'un. Le chanteur américain Kanye West a présenté son nouvel album "Donda", qui n'est toujours pas disponible, lors d'un évènement diffusé en direct, ce jeudi 22 juillet, sur Apple Music. En guise de surprise : une chanson en collaboration avec le rappeur Jay-Z.





Alors même que l'album, qui devait sortir ce 23 juillet, n'est pas encore arrivé, Kanye West a mis l'ambiance dans le stade Mercedes-Benz d'Atlanta qui était rempli de fans. Grâce à une "listening party", dans laquelle son album a été diffusé en intégralité, les adeptes de rap américain ont été surpris d'entendre la voix de Jay-Z, qui apparaît sur le titre "Heaven and Hell". "Told him to stop all that red cap, we going home", entonne le mari de Beyoncé. Un extrait est à écouter dans le tweet ci-dessous :





Le retour du "Throne" ?

Ce n'est pas la première fois que les deux légendes du rap américain s'associent pour un titre. En 2016, ils avaient fait équipe avec Drake pour le morceau nommé "Pop Style". Mais le point culminant aura été l'année 2011 avec la sortie de "Watch the Throne", un album commun qui avait eu le mérite d'obtenir un Grammy Award. Dans cette nouvelle chanson, qui sera disponible sur l'album "Donda", Jay-Z donne d'ailleurs de l'espoir sur un possible retour du "Throne", en référence à leur ancienne collaboration.





Le featuring n'a pas non plus laissé les fans indifférents, que ce soit en France ou à l'international. "Par contre feat avec Jay-Z lors là je suis choqué", "Jay-Z est le plus grand rappeur de l'histoire", J'étais presque en train de dormir et bim Jay-Z est apparu", pouvait-on lire sur Twitter dès la fin de l'évènement.

Malgré des surprises à la chaîne, avec l'apparition de Lil Baby, Lil Durk, Pusha T ou encore Travis Scott sur son nouvel opus, Kanye West n'a pas tenu toutes ses promesses. En effet, l'album "Donda" n'est toujours pas disponible en vente, ni sur les plateformes de streaming alors qu'il devait sortir ce 23 juillet à 6h (heure française).