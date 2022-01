Kanye West et Julia Fox officiellement en couple : Shooting torride et premières confidences !

Kanye West et sa petite amie, Julia Fox

Le doute n'est plus permis ! Kanye West et Julia Fox sont bel et bien en couple. Ils posent sur leur première série photo de mode pour un prestigieux magazine, à qui Julia a raconté leur rencontre.





«Kanye West et moi méritons tous les deux la chance de construire de nouvelles vies», a récemment écrit Kim Kardashian dans sa demande de divorce. Eh oui, Kanye s'y attèle et commence un nouveau chapitre de sa vie amoureuse avec Julia Fox.





Après leur première apparition publique, le couple s'embrasse sur une série photo torride. Et les images de Ye (le nouveau nom de Kanye West) et Julia en pleine démonstration d'affection sont ainsi publiées !