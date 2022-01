Kanye West: “J'ai empêché la publication de la deuxième sextape de Kim Kardashian”

Kanye West a empêché la publication de la Sextape de Kim Kardashian

Kanye West, désormais mieux connu sous le nom de Ye, affirme qu’il a empêché la publication d’une deuxième sextape de son ex-femme Kim Kardashian et de son ancien petit ami Ray J. Selon le rappeur, la vidéo existe bel et bien, mais il s’est assuré qu’elle n’apparaisse jamais en ligne en récupérant personnellement l’ordinateur portable contenant la vidéo auprès de Ray J. Il est revenu sur cette histoire dans une interview accordée à Hollywood Unlocked.





“Je suis allé voir le type, je lui ai pris son ordinateur portable à l’aéroport et je suis rentré directement chez moi. L’ordinateur portable était en possession de Kim le lendemain matin et elle a pleuré en voyant la vidéo. Vous savez pourquoi? Parce qu’elle a alors réalisé à quel point elle était souvent utilisée par les hommes, que ces hommes ne l’aimaient pas et qu’ils ne la voyaient que comme un objet”, a déclaré Ye.