Kanye West menace de s’en prendre au nouveau petit ami de Kim Kardashian

Kanye West en colère contre Kim Kardashian

Quelques jours après avoir prétendument frappé un fan, Kanye West a menacé de “battre” Pete Davidson, le nouveau petit ami de son ex-femme Kim Kardashian, dans une chanson.





Dans un teaser pour sa nouvelle chanson, baptisée “My Life Was Never Eazy”, Kanye West lance: “Dieu m’a sauvé de ce crash/ Juste pour que je puisse battre le cul de Pete Davidson.”





Ces paroles font notamment référence à un accident de la route dans lequel le rappeur a été impliqué en 2002, et qui a bien failli lui être fatal. Quant à Pete Davidson, il est le nouveau compagnon de Kim Kardashian, l’ex de Kanye West, qui a demandé le divorce en février dernier.





Si le rappeur implore régulièrement la star de revenir auprès de lui, il a toutefois vécu plusieurs brèves relations, dont une avec le mannequin Irika Shayk. Et plus récemment, il a été aperçu au bras de l’actrice Julia Fox.





Avec “My Life Was Never Eazy”, c’est la première fois que Kaye West s’exprime publiquement sur la nouvelle conquête de son ex. Le titre, produit en collaboration avec le rappeur The Game, devrait sortir dans son intégralité ce vendredi 21 janvier.