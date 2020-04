Kanye West se confie sur son alcoolisme: “Je buvais de la vodka le matin”

Kanye West , un alcoolique

Kanye West s’est confié pour la première fois sur son problème d’alcool dans une interview accordée au magazine GQ. Le rappeur a avoué qu'il consommait de la vodka le matin, avant de finalement réaliser qu’il était temps d’arrêter.





“Un matin, j’étais assis dans le bureau à travailler sur la nouvelle collection [de sa marque de mode Yeezy, ndlr] et il y avait de la vodka dans le frigo”, a raconté le mari de Kim Kardashian. “J’ai voulu me lever pour aller en prendre, pour préparer une boisson que je buvais toujours la journée. Mais tout à coup, je me suis dit: ‘le diable ne va pas me battre aujourd’hui’. Je n’ai plus bu une goutte depuis lors”.

Kanye West repense régulièrement à ce moment, qui a été déterminant dans sa lutte contre l’alcoolisme. “C’est comme un tatouage. Je n’ai pas bu depuis que j’ai réalisé que je dois combattre ce problème jour après jour. Je ne l’avais pas compris avant ça, et personne ne m’avait dit que j’étais un alcoolique fonctionnel”.





Aussi appelé alcoolisme invisible, l’alcoolisme fonctionnel désigne le fait de boire occasionnellement mais en grande quantité - au point d’être saoul - ou de boire raisonnablement mais régulièrement, de cinq à six fois par semaine.





Le rappeur s’est également dit surpris que le public n’ait pas remarqué son problème d’alcool. “Les gens m’ont traité de lunatique, ils m’ont traité de toutes sortes de choses, mais jamais d’alcoolique. Alors que je buvais du jus d’orange avec de la Grey Goose [une marque de vodka, ndlr] le matin”.