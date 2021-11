Kanye West veut «réparer» sa famille et reconquérir Kim Kardashian

Kanye West et Kim Kardashian

Kanye West s'est confié sur l'échec de son mariage avec Kim Kardashian lors d'un événement caritatif à Los Angeles.





Kanye West n'a pas encore tout à fait oublié Kim Kardashian. Celui qui fréquente pourtant une mannequin de 22 ans s'est confié publiquement -et avec une pointe de mysticisme- sur l'échec de son mariage avec la star de télé-réalité.





Comme l'a rapporté le magazine «People», le rappeur de 44 ans se trouvait mercredi 24 novembre 2021 à un événement caritatif lorsqu'il a prononcé un discours au micro, évoquant sa vie personnelle et sa rupture avec la mère de ses enfants. Ses confidences étaient claires : l'artiste souhaite obtenir le pardon de son épouse et espère une réconciliation dans un futur proche.





Ye had something to say about his family today ???????? pic.twitter.com/7TS9jUVGVJ — YEEZY MAFIA (@theyeezymafia) November 24, 2021 «Dieu veut que l'on puisse se repentir dans toutes nos relations. Nous avons fait des erreurs. J'ai fait des erreurs. J'ai publiquement fait des choses qui étaient inacceptables en tant que mari, mais aujourd'hui, pour une raison quelconque – je ne savais pas que j'allais tenir ce micro - je suis ici pour changer les choses. (...) Si l'ennemi peut séparer Kimye (le surnom qui était donné à son couple, ndlr), il y aura des millions de familles qui penseront que se séparer est une bonne chose... Mais lorsque Dieu réunit Kimye, il y aura des millions de familles qui seront influencées pour penser qu'elles peuvent surmonter le travail de la séparation», a-t-il notamment dit.

«Ma femme»







L'interprète de «Donda» a clairement mentionné Kim Kardashian comme étant sa «femme», malgré la séparation et la procédure de divorce lancée il y a près d'un an. «C'est le moment de réparer les familles pour Thanksgiving. Tout est une question de réparer la famille. Ce matin, je me suis senti tellement béni de me réveiller, de faire du sport et de retrouver ma maison pour voir ma femme et mes enfants. Oui, vous avez bien entendu. J'ai dit ma femme et mes enfants, et je veux que tout le monde prie pour ma famille», a-t-il lâché.





Kim Kardashian vit pour sa part depuis quelques semaines une romance très médiatique avec le comédien Pete Davidson. La star de 41 ans et l'acteur de 28 ans sont inséparables depuis qu'ils ont travaillé ensemble dans un épisode du «Saturday Night Live». Début novembre, un proche de la mère de famille avait déjà indiqué auprès du site E! News qu'il n'y avait «plus aucune chance de réconciliation à ce stade» avec Kanye West. «Elle sait qu'il a des sentiments et qu'il ne se retient pas de les partager. Kanye a été très clair sur le fait qu'il ne voulait pas divorcer et qu'il voulait qu'elle reconsidère. (...) Kim a essayé pendant très très longtemps de faire fonctionner leur mariage, mais elle a aujourd'hui atteint un point de non-retour», avait-on dit.