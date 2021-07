Kanye West vit dans le stade d'Atlanta pour terminer son album "Donda"

Le chanteur, qui a fait un show dans l'enceinte pour présenter son nouvel opus ce jeudi, souhaite y apporter des retouches. L'album est désormais attendu pour le 6 août prochain.

MUSIQUE - Il va encore falloir se montrer patient pour écouter le nouvel album de Kanye West. Initialement prévu pour le 23 juillet dernier, "Donda" est à présent attendu pour le 6 août prochain, rapporte Associated Press ce lundi 26 juillet. La raison? Le chanteur souhaite y apporter quelques retouches après l'avoir présenté jeudi 22 juillet depuis la Mercedes-Benz Stadium d'Atlanta. L'événement était également diffusé en direct sur Apple Music.

Toujours selon AP, Kanye West a même prévu de rester à l'intérieur de l'enceinte du stade tant qu'il n'aura pas fini. Et d'après TMZ, le rappeur y a aménagé un studio pour mener à bien ce projet. Pour ceux qui se demandaient pourquoi il avait assisté au match d'Atlanta United ce week-end dans la même tenue que celle de jeudi soir, voici donc la réponse.

Présence surprise de Jay-Z sur "Donda"

"Donda" sera le dixième album de l'artiste après "Jesus is King" sorti en 2019. Le titre fait référence au nom de sa mère, Donda West, décédée en 2007 à l'âge de 58 ans à la suite de complications dues à une chirurgie plastique. Le chanteur avait présenté ce nouvel opus en grande pompe à Atlanta ce jeudi. Une diffusion intégrale qui avait donné lieu à quelques surprises, dont la présence de Jay-Z sur le titre "Heaven and Hell".

Et si Kanye West aborde comme souvent le thème de la religion dans ce nouveau projet, il revient également sur son divorce avec Kim Kardashian dans le morceau "Welcome to my life". Pour le reste, l'artiste collabore notamment avec les rappeurs Lil Baby, Lil Durk, Pusha T ou encore Travis Scott. Du beau monde pour un album qui s'annonce une nouvelle fois époustouflant.