Karim Wade fête son 53e anniversaire

Karim Wade fete son anniversaire

Né le 1er septembre 1968 à Paris, Karim Wade, fils d'Abdoulaye Wade et ancien super-ministre sous le règne de son père, fête ses 53 ans d'existence aujourd'hui. Il est exilé au Qatar depuis sa sortie de prison après trois années de détention, suite à sa condamnation par la Cour de répression de l'enrichissement illicite (Crei). Si son retour au Sénégal peine à se faire, ses militants, responsables politiques et nostalgiques d'Abdoulaye Wade ne cessent de proclamer haut et fort qu'il reste et demeure leur candidat à la présidentielle de 2024.