Karine Ferri fait de rares confidences sur sa relation avec Yoann Gourcuff

Karine Ferri parle de sa relation avec Gourcuff

En couple depuis près de 10 ans et parents de deux enfants, Karine Ferri et Yoann Gourcuff se font discrets sur les réseaux sociaux.

“Pour vivre heureux vivons cachés”, voilà un adage qui colle parfaitement à Karine Ferri et Yoann Gourcuff. En couple depuis 2011, mariés depuis un an et parents de deux enfants, Maël (4 ans) et Claudia (2 ans), les deux amoureux ne se montrent presque jamais ensemble. Une manière pour eux de protéger leur bonheur, comme l’a expliqué l’animatrice dans une interview pour “Nous Deux”.





“Yoann comme moi sommes très pudiques par nature. On ne s’impose pas de barrière. Je partage beaucoup avec mon public, mais pas tout. Je ne montre pas mes enfants ni ma maison, par exemple, sur les réseaux sociaux”, a expliqué Karine Ferri.