Kate et William accusés d'avoir enfreint les règles Sanitaires

Les mêmes règles pour tous. Kate Middleton et le prince William sont accusés dans les tabloïds britanniques d’avoir enfreint la “règle des six” lors d’une balade nocturne avec le prince Edward et sa famille.





La famille royale a-t-elle bafoué les règles sanitaires imposées à Londres? Kate Middleton et le prince William sont pointés du doigt après avoir participé à une promenade illuminée à Sandringham avec les Wessex. Alors que Londres et le Sud-Est de l’Angleterre sont reconfinés, on reproche au duc et la duchesse de Cambridge d’avoir enfreint l’une des mesures principales: la “règle des six”.

Pour rappel, le règlement stipule qu'il est possible de voir des amis et de la famille à l’extérieur, dans un groupe de six personnes maximum. Cette limite de six comprend également les enfants de tout âge”





Lors de cette sortie, le couple royal était accompagné de ses enfants George, Charlotte et Louis. Ils sont arrivés tous les cinq sur le domaine royal, ils ont rejoint sur place le prince Edward et son épouse Sophie de Wessex, venus avec leurs enfants Louise et James.









Par inadvertance

D’après les sources royales, le couple Cambridge et le couple Wessex n’avaient pas l’intention de se rencontrer. Ils ont tout de même été photographiés marchant ensemble sur le domaine. “Ils enfreignaient clairement les règles Covid, à mon avis, parce qu’il y en avait neuf de deux ménages distincts”, rapporte l’un des visiteurs qui les a croisés à The Mirror.