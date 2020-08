Kate Middleton “dévastée” par les détails contenus dans un livre sur Meghan et Harry

Kate Middleton dévasté par un livre sur Meghan Markle

La biographie “Finding Freedom”, consacrée à Meghan Markle et au prince Harry, fait trembler toute la famille royale britannique. Le livre sortira seulement le 11 août prochain, mais Kate Middleton serait déjà très inquiète et particulièrement touchée par les révélations qu’il contient, rapporte le Mirror.





Pendant des mois, les experts en royauté Omid Scobie et Carolyn Durand ont travaillé d’arrache-pied sur un ouvrage concernant Meghan Markle et le prince Harry. La future publication du livre et les nombreuses révélations qu’il contient inquiètent la famille royale. La biographie sera mise en vente le 11 août prochain seulement, mais de nombreux médias britanniques ont réussi à mettre la main sur différents extraits. De cette manière, les lecteurs du monde entier ont pu lire différents passages concernant la relation du couple avec Kate Middleton et William ou encore avec la reine Élisabeth II.





Certains extraits révélaient également les tensions grandissantes entre les deux frères. Phil Dampier, un autre expert en royauté, a déclaré à l’hebdomadaire New Idea que cet ouvrage “n’aidera malheureusement pas beaucoup dans la guérison de la relation du prince Harry avec sa famille, surtout avec son grand frère William”.





“Ça la touche”

Comme le rapporte le Mirror, d’après Andrew Morton, spécialiste de la famille royale britannique, Kate Middleton souffrirait beaucoup de toute cette situation entre son mari et Harry, mais également de sa relation distante avec Meghan Markle. “Il n’y a aucun doute sur le fait que les tensions entre Harry et William ont profondément affecté Kate. Ça la touche”, explique-t-il. Selon l’expert, la jeune femme serait “dévastée” par la publication prochaine du livre “Finding Freedom”.