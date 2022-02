Kate Middleton s’imagine bien avoir un quatrième enfant

Kate Middleton , épouse du Prince William

La reine Elizabeth aura-t-elle bientôt un treizième arrière-petit-enfant? Le prince William et Kate Middleton ont trois enfants: George, Charlotte et Louis, mais Kate a laissé sous-entendre qu’elle pourrait avoir un quatrième enfant. Lors d’une visite au Danemark, la duchesse de Cambridge a plaisanté en affirmant que le prince William tentait de la tenir aussi éloignée que possible des bébés et des enfants en bas âge.





Récemment, Kate a visité le musée des enfants de Copenhague. Une visite liée à son travail pour le Royal Foundation Centre for Early Childhood, qui se concentre sur le développement des enfants dans leurs premières années. Durant cette visite, la duchesse a pris le temps de discuter avec la presse. Kate Middleton a notamment confié que son mari, le prince William, tente de la tenir éloignée un maximum des enfants en bas âge.





“Ça me rend très triste”, a lancé Kate avec humour. “William est toujours un peu inquiet lorsque je rencontre de jeunes enfants, car je reviens souvent à la maison en disant que je veux vraiment avoir un nouvel enfant.” Pour rappel, le duc et la duchesse de Cambridge ont déjà trois enfants: le prince George (8 ans), la princesse Charlotte (6 ans) et le prince Louis (3 ans).





Deuxième personnalité préférée des Britanniques

La duchesse de Cambridge, qui a fêté ses 40 ans le mois dernier, a créé l’an passé une fondation consacrée à l’aide aux enfants, The Royal Foundation Centre for Early Childhood. Mercredi, elle doit également se rendre dans un centre accueillant des femmes victimes de violences conjugales et leurs enfants, le Danner Crisis Center.