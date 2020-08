Katy Perry et Orlando Bloom sont parents

La chanteuse avait annoncé sa grossesse en mars dernier.





Carnet rose dans le monde des people ! La chanteuse Katy Perry et son fiancé Orlando Bloom ont annoncé mercredi 26 août la naissance de leur petite fille, qui s'appelle Daisy Dove Bloom. Une nouvelle dévoilée via un communiqué engagé à l'UNICEF : "Nous flottons d'amour et de merveille avec l'arrivée saine et safe de notre fille. Mais nous savons que nous sommes chanceux et que tout le monde ne peut avoir un accouchement aussi serein que l'était le nôtre. Des communautés à travers le monde doivent toujours faire face à des pénuries de personnel de santé, et toutes les onze secondes, une femme enceinte ou un nouveau-né meurt, la plupart du temps de causes qui pouvaient être évitées". Katy Perry et Orlando Bloom sont tous les deux des ambassadeurs de l'UNICEF.





Avec l'annonce de naissance, le couple a invité les internautes à donner à l'UNICEF, partageant également une photo des mains de Katy Perry et Orlando Bloom tenant celle de leur nouveau-né.





La chanteuse Katy Perry avait annoncé ses fiançailles avec Orlando Bloom, qu'elle fréquente en février 2016, il y a un peu plus d'un an. Elle a déjà été mariée dans le passé à l'acteur Russel Brand, entre 2010 et 2012. Orlando Bloom a été marié avec la mannequin Miranda Kerr, avec qui il a eu un petit garçon.