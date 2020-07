Kelly Preston, la femme de John Travolta, est décédée à 57 ans

Deces de Kelly Preston, Epouse de John Travolta

L’épouse de John Travolta, Kelly Preston, est décédée des suites d’un cancer du sein qu’elle combattait depuis deux ans. L’acteur américain vient d’annoncer la triste nouvelle sur son compte Instagram.

“C’est avec un cœur très lourd que je vous informe que ma belle épouse Kelly a perdu sa bataille de deux ans contre le cancer du sein. Elle a mené un combat courageux avec l’amour et le soutien de tant de personnes. Ma famille et moi serons à jamais reconnaissants envers ses médecins et ses infirmières du MD Anderson Cancer Center, tous les centres médicaux qui l’ont aidée, ainsi que ses nombreux amis et proches qui ont été à ses côtés”, a écrit John Travolta dans un long texte publié en légende d'une photo de sa femme.