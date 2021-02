Kendall Jenner en couple avec un célèbre basketteur

Kendall Jenner, en couple avec Devin Booker

Kendall Jenner, petite sœur de Kim Kardashian, est amoureuse. La jeune femme de 25 ans a officialisé sa relation avec le basketteur Devin Booker, l’arrière des Suns de Phoenix.





Des rumeurs concernant une possible idylle entre les deux circulaient depuis un certain temps. Mais Kendall Jenner a préféré les laisser courir, profitant des débuts de sa relation à l’abri des regards. À l’occasion de la Saint-Valentin, le mannequin de 25 ans a décidé d’officialiser son couple via les réseaux sociaux.





Kendall Jenner a donc dévoilé deux magnifiques clichés d’elle et du basketteur Devin Booker, avec qui elle file le parfait amour. Ses proches se sont confiés au sujet de cette relation dans les colonnes du magazine People. “Ce qui était d’abord une relation amusante est maintenant une relation sérieuse. Ils sont exclusifs et Kendall est très heureuse avec Devin. Et sa famille pense qu’il est génial. Il a même été invité à la fête d’anniversaire de Kim à Tahiti.”

