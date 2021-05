Kendall Jenner: “Parfois, j’ai l’impression que je suis en train de mourir”

Kendall Jenner parle de ses crises d'anxiété

Dans une nouvelle interview pour Vogue, le mannequin Kendall Jenner se livre sur un sujet intime: ses crises d’anxiété. La jeune femme souffre de ce trouble depuis l’âge de huit ans. “Parfois, j’ai l’impression que je suis en train de mourir”, raconte la sœur de Kim Kardashian.





Kendall Jenner se livre à cœur ouvert dans une nouvelle vidéo pour le magazine Vogue. Dans cet entretien, la jeune femme aborde, en toute sincérité, sa santé mentale et ses crises d’anxiété. Elle souffre de ce trouble depuis son enfance. “Je me souviens être très jeune, je dirais huit ans, et avoir du mal à respirer et aller le dire à ma mère”, raconte-t-elle. Elle explique ensuite que les crises ont empiré avec les années et la célébrité.





“J’ai des moments où je sens que je dois aller rapidement à l’hôpital parce que j’ai l’impression que mon cœur va lâcher, que je ne peux plus respirer et que quelqu’un doit m’aider. Parfois, j’ai l’impression que je suis en train de mourir”, ajoute le mannequin.

La crise sanitaire

En pleine crise du coronavirus, Kendall avait pris l’habitude de voir toujours les mêmes personnes, en raison notamment du confinement instauré aux États-Unis. Mais dès la levée des restrictions, la jeune femme a commencé à paniquer. “Si je devais aller au restaurant ou voir plein de personnes que je n’avais pas vues ces derniers mois, j’étais vraiment angoissée.”





Elle explique que son succès et sa situation financière confortable n’empêchent pas ses angoisses. “Je ne m’assois jamais en me disant que je n’ai pas de chance. Je sais que j’ai un mode de vie très privilégié. Je suis très chanceuse. Mais je suis toujours un être humain avant tout. Peu importe ce que quelqu’un a ou n’a pas, cela ne veut pas dire qu’il ne peut pas avoir des sentiments ou des émotions.”





