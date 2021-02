Kevin Hart escroqué de plus d’un million de dollars par son assistant

L'assistant de Kevin Hart accusé de vol

L’assistant de l’acteur Kevin Hart est accusé de lui avoir volé plus d'un million de dollars en deux ans en virant de l’argent sur son compte personnel.

Dylan Jason Syer a été inculpé et mis en accusation devant la Cour suprême du Queens à New York pour vol qualifié. Le jeune homme de 29 ans est accusé d’avoir volé 1,2 million de dollars (un peu plus de 990.000 euros) à Kevin Hart, selon la procureure du district du Queens, Melinda Katz.

Comme l’a expliqué cette dernière, M. Syer, qui était chargé d’effectuer les achats de Kevin Hart, aurait utilisé les cartes de crédit du comédien pour s’acheter des objets personnels d'octobre 2017 à février 2019.





Selon Melinda Katz, l’assistant aurait eu accès aux numéros de carte de crédit de la star en 2015, après avoir été engagé pour lui acheter des vêtements. Il en aurait ensuite profité pour dépenser 923.000 dollars (environ 762.000 euros) pour des achats en tout genre, ainsi que 240.000 dollars (environ 198.000 euros) pour des bijoux et des montres.





Dylan Jason Syer aurait utilisé les fonds volés pour acheter des sacs de créateurs, des objets d’art et de collection ou encore des poupées de collection.