Khaby Lame intègre le jury d’une célèbre émission de télé italienne

Khaby Lame sera de nouveau sur le devant de la scène. Le célèbre tiktokeur italien d’origine sénégalaise a été choisi pour intégrer le jury de l’émission « Italia’s Got Talent » ; un programme de découverte de talents italiens. Il est basé sur le format de « America’s Got Talent ». Cette année, la moitié du jury a été remplacée. Outre Khaby Lame, on verra une nouvelle personnalité : Elettra Lamborghini. Elle a déjà participé à plusieurs émissions à l’instar de « The Voice », « l’Isola dei Famosi » ou encore « Ex on the Beach Italia ».



Pas une première pour l’italo-sénégalais



Lamborghini a donc du métier, mais Khaby Lame n’est pas pour autant un novice. Il faisait déjà partie du jury du TikTok Short Film Festival l’année dernière. Cette compétition avait été organisée en marge du Festival de Cannes par le réseau social chinois. L’Italo-sénégalais devenu célèbre grâce à ses vidéos muettes et drôles est actuellement l’homme le plus suivi de Tik Tok avec 155 millions d’abonnés.



Dans le jury d’ « Italia’s Got Talent » de cette année, on retrouvera aussi le youtubeur Frank Matano. Les auditions pour le concours ont commencé à Avellino et se poursuivront à Catanzano, les 23 et 24 mars puis à Vicence les 10 et 11 avril.