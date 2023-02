Khaby Lame : La mystérieuse vidéo qui annonce l’arrivée du célèbre tiktokeur sur Youtube

Khaby Lame annonce son arrivée sur Youtube

Après avoir conquis Tik Tok, Khaby Lame se lance à l’assaut de Youtube. L’italo-sénégalais, qui cumule plus de 143 millions d’abonnés sur le réseau social chinois, a publié ses premières vidéos sur Youtube, le 14 février 2023. La toute première vidéo, un teasing de 3 minutes, le montre dans une chambre d’hôtel à Dubaï, troublé par une musique de tambours. Il s’avance vers la fenêtre, et tombe dans le désert. Un montage bien entendu.





« Khaby Lame welcome to Youtube »





Dans les sables du désert, on le voit courir, il s’arrête et commence par creuser de ses mains pour sortir un petit trophée transparent sur lequel est écrit : « Khaby Lame welcome to Youtube ». L’Italo-sénégalais est retransporté dans sa chambre d’hôtel. En légende de la vidéo, on peut lire ceci : « Perdu dans des dunes sans fin, le vent hurle férocement. Pourtant, nous continuons, car les plus grands voyages exigent les volontés les plus fortes. Notre nouvelle aventure sur Youtube nous attend ».





Pas de gros buzz