Khaby Lame : «Mon rêve est de devenir acteur et de faire rire les gens»

Khaby Lame est aujourd’hui l’homme le plus suivi au monde sur Tik Tok. Il cumule plus de 140 millions d’abonnés. Khaby doit ce succès à ses vidéos muets et drôles sur le réseau social chinois.









Depuis que l’Italien a accédé à la notoriété, il est sollicité par des marques planétaires comme McDonald et Hugo Boss. Il a même assisté au dernier Festival de Cannes. La star des réseaux sociaux faisait partie du jury de la compétition de courts-métrages.









«J’étudie le théâtre avec un coach»









Khaby Lame a toujours rêvé d’appartenir à l’univers du cinéma. «Devenir acteur a toujours été mon rêve. Depuis que je suis petit garçon, mon héros était Will Smith dans "Fresh Prince of Bel Air". En ce moment, j’étudie le théâtre avec un coach et j’apprends l’anglais. Mon rêve est de devenir acteur et de faire rire les gens», a-t-il déclaré lors d’une interview accordée au site d’informations Indigo Buzz.





«Je suis intéressé par les deux»









Son modèle est bien évidemment Will Smith, mais aussi Johnny Deep. «Mon rêve dans ma tête est de devenir comme eux. Je les considère juste comme mes idoles, de grands acteurs, des gens incroyables. Et c’est ce que j’aimerais devenir», a-t-il déclaré.





Quand on lui demande s’il souhaite aussi faire carrière dans la mode, il répond ceci : «Je suis intéressé par les deux.»









Inutile de rappeler que la vedette des réseaux sociaux est l’égérie de la marque Hugo Boss. En mars dernier, il avait participé à un défilé de mode pour le compte de la multinationale à Miami, dans le sud des États-Unis.