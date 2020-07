Khloe Kardashian et Tristan Thompson donnent “une nouvelle chance” à leur couple

Khloe Kardashian et Tristan Thompson

Une source proche du couple a confié au magazine américain People que les deux célébrités avaient décidé de donner une seconde chance à leur histoire d’amour. Khloe Kardashian et Tristan Thompson avaient rompu février 2019, à cause de l’aventure que Tristan Thompson a eue avec la meilleure amie de Kylie Jenner, Jordyn Woods.

Le scandale avait fait grand bruit outre-Atlantique. En février 2019, Khloe Kardashian découvrait que son compagnon, Tristan Thompson, avait eu une relation d'un soir avec Jordyn Woods, la meilleure amie de sa sœur Kylie Jenner. Blessée et désemparée, Khloe avait choisi de mettre un terme à sa relation avec le basketteur. Si au début, leur relation était électrique, les tensions semblaient s’être apaisées ces derniers mois. Plus d'un an après leur rupture, les deux tourtereaux ont décidé de donner une nouvelle chance à leur histoire, comme le rapporte une source au magazine People.





“Tristan travaille dur pour faire ses preuves et a été un excellent père pour True”, explique la source au magazine. Une deuxième source raconte que Khloé et Tristan “ont fait comme s'ils étaient remis ensemble” lors de la fête d’anniversaire de la jeune femme qui se tenait le week-end dernier.





Un anniversaire spécial

À l’occasion de l’anniversaire de Khloe, Tristan Thompson avait posté un message sur Instagram qui avait déjà éveillé les soupçons. “Maintenant, j’ai gagné en sagesse pour comprendre que tu es entrée dans ma vie pour me montrer ce que signifie être une incroyable personne. J’apprécie la façon que j’ai d’apprendre et de grandir grâce à toi. Je remercie Dieu pour la femme magnifique et aimante que tu es pour tout le monde et en particulier pour notre fille, True. Tu mérites le monde!”, écrivait le basketteur sur son compte Instagram. Pour accompagner ce mot, l’homme avait publié une photo de lui avec sa fille et Khloe Kardashian.

Plus proches que jamais