Kid Cudi ne veut plus entendre parler de Kanye West après ce morceau

Kid Cudi met les barres sur les “t” et les points sur les “i”. Ce mardi 20 avril, le rappeur américain a pris la parole sur Twitter au sujet de son ancien ami Kanye West, impliqué dans de nombreuses polémiques depuis plusieurs mois.



“Je sais que certains d’entre vous ont eu vent du morceau que j’ai fait avec Pusha T, écrit l’interprète de Day ‘n’ Nite sur le réseau social. J’ai fait ce son il y a un an, à une époque où tout allait bien avec Kanye. Aujourd’hui, ça ne va plus avec ce mec. Ce n’est pas mon ami. J’ai seulement accepté de faire ce titre parce que Pusha, lui, c’est mon pote.”



Kid Cudi conclut: “C’est la dernière musique que vous entendrez de moi avec Kanye West.” Le morceau en question doit paraître ce vendredi 22 avril, sur le nouvel album de Pusha T.



Kanye West et Kid Cudi, eux, ont déjà travaillé ensemble à plusieurs reprises, le second ayant notamment signé sur le label du premier, G.O.O.D. Music. Cependant, la proximité entre Kid Cudi et Pete Davidson, nouveau petit ami de l’ex-femme de Kanye West, Kim Kardashian, aurait mis de l’huile sur le feu.





En début d’année 2022, sur Instagram, Kanye West avait partagé un montage photo de l’affiche de Captain America: Civil War, dans laquelle deux équipes s’opposaient. L’une était composée de lui-même et d’autres célébrités dont il est proche, comme Drake. Dans l’autre, on retrouvait Kid Cudi, Kim Kardashian et Pete Davidson. Le montage a, aujourd’hui, disparu.