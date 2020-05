Kim Jong-Un : son improbable amitié avec une star de la NBA

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un lors du sommet avec le président Russe Vladimir Poutine à Vladivostok, Russie, le 25 avril 2019

La même proposition a cependant séduit Rodman" explique-t-il. Désormais, Comme le rapporte le site Parlonsbasket , le leader nord-coréen, malgré les restrictions médiatiques, a grandi en tant qu'amateur de Michael Jordan et bien d'autres stars de la NBA. "Il aurait ainsi tenté dans un premier temps d'approcher His Airness. Une éventualité que ce dernier a rapidement déclinée, ne souhaitant pas entretenir de liens avec un ennemi diplomatique des USA." explique-t-il. Désormais, Dennis Rodman affirme donc que Kim Jong-Un est "un ami pour la vie" à ses yeux. Mais ce n'est pas tout : l'ancien joueur de basketball fait aussi office de tampon dans les relations qu'entretiennent les Etats-Unis et la Corée du Nord.