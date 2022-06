Kim Kardashian a présenté ses enfants à Pete Davidson après six mois de relation: “J’ai parlé à plusieurs psychologues”

Kim Kardashian a présenté ses enfants à Pete Davidson

Kim Kardashian et Pete Davidson filent le parfait amour depuis le mois d’octobre. Comme l’a confié la star de 41 ans dans les colonnes du média USA Today, elle a attendu six mois pour présenter ses enfants à son nouveau compagnon, soucieuse que cela se fasse dans de bonnes conditions et de manière “saine” pour tout le monde.





Kim Kardashian raconte avoir consulté plusieurs psychologues avant de présenter Pete Davidson à ses quatre enfants: North, Saint, Chicago en Psalm. “Dans tous les cas, j’étais sûre de vouloir attendre au moins six mois pour présenter mes enfants à Pete. Je pense que ce choix est différent pour chacun. Nous fonctionnons tous différemment. L’important est de faire ce qui vous semble juste et de le faire dans la douceur et le respect de chacun."