Kim Kardashian acceptera de divorcer de Kanye West à une seule condition

Sur Instagram, Kim Kardashian s’est exprimée au sujet des troubles bipolaires de son mari Kanye West. Selon le magazine américain The Sun, la candidate de téléréalité envisagerait sérieusement le divorce mais à une seule condition.





Le couple West est-il sur le point de divorcer? Plus tôt cette semaine, le rappeur Kanye West a affirmé sur Twitter qu'il tentait de divorcer de Kim Kardashian depuis 2018. Selon le magazine The Sun, Kim Kardashian aurait également expliqué à ses proches que le divorce était maintenant inévitable. Cependant, il ne sera pas pour tout de suite. En effet, la star de l’émission Keeping Up with the Kardashians acceptera de divorcer à une seule condition: que Kanye West se fasse aider pour ses problèmes de bipolarité.





La seule à pouvoir le sauver





“Kim pense qu’elle est la seule à pouvoir ‘sauver’ Kanye”, explique une source proche du couple au magazine The Sun. Elle ajoute: “Après tout ce qu’il s’est passé cette semaine, elle sait qu’elle ne peut pas sauver son mariage. Mais elle ne se séparera pas de lui tant qu’il est au plus bas. Elle doit à leurs enfants de rester à ses côtés jusqu’à ce qu’il reçoive de l’aide.”





Mardi 22 juillet, la femme de 39 ans a abordé pour la première fois publiquement les troubles mentaux de son mari. Sur Instagram, elle a écrit: “Quiconque souffre de bipolarité ou a quelqu’un proche de lui dans ce cas sait à quel point cette situation est difficile et pénible à comprendre.” A la fin d'un long message explicatif sur l’état de santé de son mari, Kim Kardashian a conclu: “Je vous demande simplement, à la presse et au public, de nous offrir la compassion et l’empathie dont nous avons besoin pour traverser cette épreuve.”