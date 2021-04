Kim Kardashian amoureuse d’un animateur de CNN?

Kim Kardashian , stars

Deux mois après l’annonce officielle de son divorce, Kim Kardashian aurait-elle déjà oublié son ex Kanye West dans les bras d’un autre homme? Selon le média américain Page Six, la star de téléréalité vivrait une récente histoire d’amour avec un célèbre animateur de CNN, Van Jones.





Après sept ans de mariage, Kim Kardashian a demandé le divorce de son époux, le rappeur et entrepreneur Kanye West. Si ce dernier a d’abord eu du mal à accepter ce choix, il est aujourd’hui prêt à acter cette séparation, mais à une seule condition: il réclame la garde partagée de North, Saint, Chicago et Psalm, les quatre enfants du couple.





De son côté, Kim Kardashian aurait déjà retrouvé l’amour. D’après les informations de Cindy Adams, chroniqueuse pour le magazine Page Six, la star américaine se serait rapprochée d’un journaliste de CNN, Van Jones. Depuis quelques jours, la rumeur enfle sur les réseaux sociaux et dans les médias. Kim Kardashian et Van Jones sont amis depuis plusieurs années. Ils se sont rencontrés en 2018 suite à une conférence sur la situation carcérale aux États-Unis.

Un homme engagé

Outre-Atlantique, Van Jones, démocrate assumé, est connu pour ses positions engagées sur différents sujets. Il avait notamment fustigé l’élection de Donald Trump en 2016. L’homme a également créé plusieurs organisations à but non lucratif pour lutter contre le racisme, les violences policières, les injustices sociales ou encore le réchauffement climatique.





Mais à l’heure actuelle, cette présumée romance reste une rumeur. Ses proches nient une quelconque relation entre Kim et le journaliste de CNN. Selon ses amis, ils ont seulement une “relation professionnelle”. Sur Twitter, les fans ne sont pas vraiment enthousiastes. “Les gens vont penser que Kim a utilisé Kanye pour faire progresser sa carrière dans le monde de la mode, et qu’elle utilise Van Jones pour faire avancer sa nouvelle carrière dans le domaine du droit”, a déclaré un internaute.