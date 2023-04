Kim Kardashian au casting de la série « American Horror Story »

Kim Kardashian a posté une courte vidéo promotionnelle où l’on apprend qu’elle sera dans la saison 12 d’« American Horror Story » aux côtés d’Emma Roberts.







Kim Kardashian pour vous faire frissonner d’horreur ? La star américaine, qui a gagné une notoriété planétaire avec son émission de téléréalité, a annoncé lundi 10 avril qu’elle endosserait un nouveau rôle, cette fois de composition mais toujours au petit écran, en rejoignant le casting de la série culte American Horror Story.



Cette femme d’affaires accomplie, reine des réseaux sociaux, a posté une courte vidéo promotionnelle, faisant savoir à ses quelque 352 millions d’abonnés sur Instagram qu’elle jouerait dans la saison 12 aux côtés de l’actrice Emma Roberts.



La vidéo, aussi brève que mystérieuse, divulgue peu d’informations sur son rôle ou le scénario de la série. Tout juste entend-on une voix qui murmure « Emma et Kim sont délicates ».





Mais, selon le magazine spécialisé Variety, Kim Kardashian tiendra un des rôles phares de la saison 12, et son personnage a été écrit spécialement pour elle.